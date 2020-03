La Milano-Sanremo e altre gare italiane di ciclismo sono state annullate a causa del coronavirus

La Tirreno-Adriatico, la Milano-Sanremo e Il Giro di Sicilia – tre corse ciclistiche che si sarebbero dovute correre nelle prossime settimane – sono state annullate a causa del coronavirus (SARS-CoV-2). RCS Sport, che si occupa dell’organizzazione di tutte e tre le corse, ha spiegato in un comunicato di aver «verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, e per garantire la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza di tutte le persone coinvolte».

Sempre RCS Sport ha fatto sapere che chiederà, attraverso la Federazione Ciclistica Italiana, «di ricollocare le tre corse in altra data del calendario ciclistico internazionale, così come già fatto per Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite», due gare per le quali era già stato deciso il rinvio.