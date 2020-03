Celebripost

Chi aspetta impaziente la terza stagione di Westworld, che comincerà il 15 marzo, può iniziare a guardare le foto di chi c’era alla prima della serie a Los Angeles: Thandie Newton, Angela Sarafyan, Ptolemy Slocum, Lena Waithe e Tessa Thompson. Poi valeva la pena fotografare la prima uscita pubblica del principe Harry e Meghan Markle da quando hanno annunciato di voler diventare indipendenti dalla famiglia reale; sempre in tema di famiglia reale britannica, meritava anche la faccia di Kate Middleton mentre gioca ad hurling, uno sport di origini celtiche. Poi il vicepresidente americano Mike Pence e il governatore dello stato di Washington Jay Inslee che si danno il gomito a una conferenza stampa, dopo aver dato alcune indicazioni per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus, tra cui evitare di stringersi le mani, e qualcuno alla settimana della moda di Parigi, prima che finisse, come Bella Hadid, Usher e Rita Ora.