È morto l’ex segretario generale dell’ONU Javier Pérez de Cuéllar: aveva 100 anni

È morto Javier Pérez de Cuéllar, ex segretario generale dell’ONU ed ex primo ministro del Perù: aveva 100 anni.

Pérez de Cuéllar era nato in Perù: aveva studiato Legge a Lima e poi aveva intrapreso la carriera diplomatica, ricoprendo il ruolo di ministro degli Esteri del Perù e di diplomatico in diverse ambasciate di Europa e America Latina. Durante i suoi due mandati da capo dell’ONU, dal 1982 al 1991, Pérez de Cuéllar contribuì al raggiungimento di diversi accordi di pace in America Latina, Africa, Asia e Medio Oriente, tra cui l’importante tregua tra Iran e Iraq nel 1988, che mise fine a otto anni di conflitto tra i due paesi.