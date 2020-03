Se ti cadono i limoni, qualcuno te li raccoglie

Penso al modo in cui, quando cammini In un corridoio affollato, gli altri spostano le gambe Per farti passare. O come tra sconosciuti ci si dica ancora “Salute!” Quando qualcuno starnutisce, lascito della peste bubbonica. «Non morire», gli stiamo dicendo. A volte, quando ti cadono i limoni Dalla busta della spesa, qualcuno ti aiuta A raccoglierli. Per lo più, non ci vogliamo fare del male. Vogliamo ricevere la nostra tazza di caffè caldo E ringraziare la persona che ce la porge. Sorridere E avere indietro un sorriso. Dalla cameriera Che ci dice “ecco cara” quando ci porta la zuppa con le vongole. E dall’autista del camioncino rosso che ci fa passare. Abbiamo così poco gli uni degli altri, ora. Siamo così lontani Dalla tribù e dal fuoco. Soltanto questi brevi attimi di scambio. E se fossero la vera dimora dei santi, questi Templi fugaci che costruiamo insieme quando diciamo “Prendi pure il mio posto”, “Prego, passi prima lei”, “Che bel cappello che hai”.

Danusha Laméris

Danusha Laméris è una poetessa statunitense nata nel 1971 in Massachusetts e che ora vive a Santa Cruz, in California. Ha scritto la raccolta di poesie The Moons of August che nel 2013 vinse il premio per la poesia della casa editrice Autumn House Press. Il suo prossimo libro di poesie si intitola Bonfire Opera e uscirà a marzo.

Questa poesia, Small Kindness, è stata pubblicata dal New York Times Magazine.

