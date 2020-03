“No Time to Die”, il nuovo film di James Bond, uscirà a novembre anziché ad aprile a causa del coronavirus

No Time to Die, il prossimo film di James Bond, uscirà a novembre 2020 e non più ad aprile, com’era programmato. La decisione di ritardarne l’uscita è stata annunciata dagli studi di produzione MGM e Universal e dai produttori dopo «un’attenta considerazione e una valutazione approfondita del mercato degli spettacoli internazionale». Qualche giorno fa i fondatori di due siti di fan di 007 avevano chiesto che l’uscita venisse posticipata a causa del diffondersi del coronavirus (SARS-CoV-19).

Il film sarebbe dovuto uscire il 2 aprile in Regno Unito e il 9 aprile in Italia; ora uscirà in Regno Unito il 12 novembre e negli Stati Uniti il 25 novembre. Non è ancora nota la nuova data dell’uscita in Italia. No Time to Die è il primo grosso film ad aver modificato la data di uscita a causa del diffondersi del coronavirus.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

Secondo alcuni esperti la chiusura dei cinema per contenere il contagio decisa in Cina, in Cora del Sud e in Italia potrebbe allargarsi ad altri paesi, come la Francia e la Svizzera che hanno vietato temporaneamente raduni e affollamenti rispettivamente con più di 5000 e 1000 persone. Queste misure, aggiunte al timore delle persone di ammalarsi e alla decisione di evitare i cinema, potrebbero far perdere al film 4,5 miliardi di euro di guadagni.