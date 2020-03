È morto James Lipton, noto conduttore del programma “Inside the Actors Studio”

James Lipton, attore, autore e produttore televisivo statunitense, è morto a New York; aveva 93 anni. È famoso soprattutto per aver condotto il programma televisivo Inside the Actors Studio, trasmesso negli Stati Uniti dal 1994 per 23 stagioni, distribuito in 125 paesi e tuttora in corso. Lipton lo condusse fino al 2018.

In ogni puntata Lipton intervistava una celebrità del mondo del cinema e dello spettacolo – attori e registi come Paul Newman, Steven Spielberg, Lauren Bacall, Meryl Streep – davanti a un pubblico composto da studenti della Actors Studio Drama School di New York. L’incontro era registrato, poteva durare ore e poi veniva tagliato e confezionato più brevemente per la tv. Era più simile a una lezione che a uno spettacolo di intrattenimento e Lipton cercava di far emergere i suoi ospiti come insegnanti e artisti più che come celebrità.

– Leggi anche: Il coronavirus nel mondo