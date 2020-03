Turkish Airlines, la compagnia aerea di bandiera turca, ha annunciato di aver temporaneamente cancellato tutti i voli da e per l’Italia per via della diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2), fin da oggi. Aveva già preso una decisione simile anche la compagnia aerea statunitense American Airlines, che ha sospeso i suoi voli da e per Milano fino al 24 aprile.

Non è ancora chiaro se Turkish Airlines rimborserà chi aveva un biglietto per viaggiare prossimamente.