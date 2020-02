Le partite dei sedicesimi di ritorno di Europa League

Le partite di ritorno dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League si giocano tutte queste sera ad eccezione di Salisburgo-Francoforte, rinviata a data da destinarsi per il maltempo in Austria. A Milano, invece, l’Inter giocherà contro il Ludogorets in un Meazza senza pubblico come precauzione contro la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). L’altra squadra italiana nel torneo, la Roma, dovrà difendere in trasferta la vittoria dell’andata contro i belgi del Genk. Le squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale parteciperanno ai sorteggi in programma domani nella sede svizzera della UEFA a Nyon.

18.55

Basaksehir-Sporting (1-3)

Basilea-APOEL Nicosia (3-0)

Espanyol-Wolves (0-4)

Porto-Leverkusen (1-2)

Gent-Roma (0-1) [Sky]

LASK Linz-AZ Alkmaar (1-1)

Malmö-Wolfsburg (1-2)

21.00

Ajax-Getafe (0-2)

Arsenal-Olympiakos (1-0)

Benfica-Shakhtar (1-2)

Celtic-Copenaghen (1-1)

Inter-Ludogorets (2-0) [TV8/Sky]

Manchester United-Brugge (1-1)

Salisburgo-Francoforte (1-4)

Siviglia-Cluj (1-1)