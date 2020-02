El Al, principale compagnia aerea e compagnia di bandiera di Israele, ha annunciato che a partire da venerdì 28 febbraio sospenderà tutti i voli verso destinazioni italiane, per via del crescente numero di contagi da coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia. Da lunedì, per lo stesso motivo, sospenderà anche tutti i voli verso la Thailandia.