Inter-Ludogorets di Europa League in TV e in streaming

Inter-Ludogorets è una delle partite di ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove non ci sarà il pubblico come precauzione contro la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). Nella partita di andata giocata una settimana fa in Bulgaria, l’Inter ha vinto 2-0 con gol di Christian Eriksen e Romelu Lukaku. Stasera dovrà quindi difendere i due gol di scarto e per il passaggio del turno avrà a disposizione tre risultati su tre: può passare anche in caso di sconfitta per 1-0. La squadra che si qualificherà agli ottavi di finale parteciperà ai sorteggi in programma domani nella sede svizzera della UEFA a Nyon.

Dove vedere Inter-Ludogorets

Inter-Ludogorets verrà trasmessa in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8 e in streaming dal sito, raggiungibile da qui. Sky la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Andrea Marinozzi e Nando Orsi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri per tutta la stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Inter-Ludogorets

Inter (3-5-2) Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchéz

Ludogorets (4-2-3-1) Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru