Dove vedere Gent-Roma in TV e in streaming

Gent-Roma è una delle partite di ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle 18.55 alla Ghelamco Arena di Gent e sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Nella partita di andata giocata una settimana fa, la Roma ha vinto 1-0 con gol di Carles Perez. Stasera dovrà quindi difendere il gol di scarto e per il passaggio del turno avrà a disposizione due risultati su tre. La squadra che si qualificherà agli ottavi di finale parteciperà ai sorteggi in programma domani nella sede svizzera della UEFA a Nyon.

Dove vedere Gent-Roma

Gent-Roma verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri per tutta la stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Gent-Roma

Gent (4-3-1-2) Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, Devid

Roma (4-2-3-1) Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko