Dietro il coronavirus non ci sono castighi divini

L’arcivescovo emerito di Milano Angelo Scola, intervistato su Repubblica da Paolo Rodari, ha parlato della diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia e di tutte le conseguenze che la paura del contagio ha suscitato nella popolazione. La ricerca di un nemico a cui addossare le colpe e l’avvelenamento dei rapporti sociali sono reazioni naturali di chi vive nella paura, per Scola, secondo cui «è un po’ quanto accade oggi anche rispetto alle migrazioni. Il diverso fa paura».

Scola ha paragonato quanto sta accadendo con il coronavirus a quanto accaduto in passato con altre malattie molto contagiose, come polmonite e tubercolosi, e ha lodato i provvedimenti adottati dalla diocesi della Chiesa cattolica di Milano, che ha deciso di sospendere tutte le messe per precauzione.

Nell’intervista Scola ha poi negato l’ipotesi che dietro il coronavirus ci possano essere dei castighi divini. Secondo Scola, Dio «conosce e prevede» eventi come la diffusione del coronavirus, ma «non li determina».