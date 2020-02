Irlanda-Italia del Sei Nazioni di rugby è stata rinviata a data da destinarsi

La federazione rugbistica irlandese ha rinviato a data da destinarsi la partita della quarta giornata del Sei Nazioni tra Irlanda e Italia, inizialmente prevista sabato 7 marzo all’Aviva Stadium di Dublino. Il rinvio è stato motivato dalle preoccupazioni in Irlanda per la possibile diffusione nel paese del coronavirus (SARS-CoV-2): per la partita di Dublino era infatti prevista la presenza di circa 3 mila tifosi provenienti dall’Italia tra gli oltre 40 mila spettatori irlandesi. Risultano inoltre rinviati anche gli incontri del torneo femminile e di quello giovanile.

#shouldertoshoulder

Ireland's @SixNationsRugby matches v Italy are off.

We will immediately begin to work with our Six Nations partners to look at the possibility of rescheduling the matches and would hope to have an update on this in the coming days.https://t.co/80ByyvOd3E

— Irish Rugby (@IrishRugby) February 26, 2020