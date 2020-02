C’è il primo caso di coronavirus in Norvegia

La Norvegia ha confermato il primo caso di coronavirus (SARS-CoV-2) nel paese. La direttrice del dipartimento della Salute norvegese, Line Vold, ha detto che la persona risultata positiva era tornata la settimana scorsa dalla Cina, senza manifestare sintomi. Al momento questa persona si trova isolata nella propria abitazione e, secondo Vold, è improbabile che abbia infettato altre persone. Al momento il coronavirus ha infettato più di 81mila persone in tutto il mondo, per la maggior parte in Cina, e ucciso 2.771 persone.