Un’auto ha investito e ferito alcune persone a una sfilata di Carnevale a Volkmarsen, in Germania

Un’auto ha investito alcune persone durante una sfilata di Carnevale a Volkmarsen, città dello stato tedesco dell’Assia. La notizia è stata data dalla polizia locale, che ha aggiunto che l’autista è stato arrestato. La polizia ha anche detto che ci sono dei feriti, ma non ha specificato il numero. Non si conoscono ancora il movente e la natura dell’incidente e un portavoce della polizia ha detto che è troppo presto per stabilire se l’autista abbia guidato volontariamente contro le persone o se sia stato un incidente.

Testimoni e giornali locali parlano di 10-15 feriti, tra cui ci sarebbero dei bambini piccoli. Oggi in Germania si festeggia uno dei giorni più importanti del Carnevale, con adulti e bambini che si travestono e partecipano a sfilate.

La scorsa settimana nel paese c’era stata una sparatoria a sfondo razzista nella città di Hanau: un uomo aveva sparato in due locali e ucciso nove persone, poi si era presumibilmente suicidato a casa sua dopo aver ucciso anche sua madre.