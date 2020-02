L’Austria ha bloccato per alcune ore i treni provenienti dall’Italia per timore del nuovo coronavirus

ÖBB ha scritto su Twitter che da oggi, lunedì, è nuovamente possibile viaggiare attraverso il Brennero, ma che chi non vuole più andare in Italia può cancellare gratuitamente la propria prenotazione.

Una volta arrivato alla stazione del Brennero, poco dopo le 19 e con 80 minuti di ritardo, il treno era stato bloccato per decisione del ministero dell’Intern0 austriaco; era stato fermato anche l’Eurocity EC 1288, arrivato circa 40 minuti dopo, sempre proveniente da Venezia e diretto a Monaco. I treni sono ripartiti verso le 23:30, restando bloccati al Brennero per circa 4 ore.

