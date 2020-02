La newsletter del Post sul coronavirus

A vederla da una redazione, l’emergenza coronavirus (stavolta un’emergenza che ha senso chiamare emergenza) ci rivela quante cose abbiamo bisogno di capire meglio – noi stessi come lettori – e quante cose hanno bisogno di essere spiegate meglio, da noialtri come Post. Ci facciamo domande, leggiamo domande, cerchiamo ogni giorno di mettere insieme risposte oppure di spiegare – quando le risposte non ci sono – che certe risposte non ci sono.

Questo lavoro di chiarezza e informazione ha ricevuto grandi interessi e attenzioni da parte dei lettori, in questi giorni. Per questa ragione ci è sembrata una buona idea raccogliere ogni giorno, a fine pomeriggio, gli aggiornamenti, i chiarimenti e le spiegazioni utili. Le cose da sapere e le cose da capire. In una newsletter, quotidiana, fino a che sarà utile. Prima smettiamo, meglio sarà.

È gratuita e aperta a tutti, la prima è stato mandata oggi per primi agli abbonati del Post ma si può leggerla qui.

Se volete riceverla da domani, potete iscrivervi qui.