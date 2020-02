Israele ha ucciso due militanti del gruppo palestinese Jihad Islamico in Siria

La decisione è stata presa come rappresaglia dopo che il Jihad Islamico aveva lanciato una ventina razzi verso il sud di Israele: un altro gesto di rappresaglia contro l’uccisione da parte dell’esercito israeliano di un militante del gruppo mentre stava nascondendo una bomba al confine tra Israele e la Striscia di Gaza, stando a quanto detto dai militari israeliani. La scorsa settimana un video circolato sui social network mostrava un bulldozer dell’esercito israeliano che spostava il cadavere mentre i soldati sparavano ad alcuni palestinesi che cercavano di recuperare il corpo.

Contemporaneamente l’esercito israeliano ha bombardato obiettivi del gruppo anche nella Striscia di Gaza; il ministro della Salute di Gaza ha detto che sono stati feriti 4 palestinesi. Israele ha detto di aver colpito in entrambi i paesi bunker sotterranei, magazzini che nascondevano materiale per costruire razzi e un sito di addestramento.

Domenica sera Israele ha ucciso due militanti del Jihad Islamico, un gruppo radicale palestinese, durante bombardamenti aerei contro obiettivi del gruppo vicino a Damasco, in Siria. La notizia è stata confermata dal Jihad Islamico mentre l’Osservatorio siriano per i diritti umani ha detto che il bombardamento ha ucciso altre 4 persone, appartenenti a una milizia filo-iraniana.

