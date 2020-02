La partita di Serie A tra Inter e Sampdoria di domenica sera è stata rinviata a data da destinarsi

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha comunicato, su indicazione del Consiglio dei Ministri, il rinvio del posticipo della 25ª giornata di Serie A tra Inter e Sampdoria, in programma domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza, come precauzione per la diffusione nelle ultime ore del nuovo coronavirus. Oltre a Inter-Sampdoria, per la quale erano previsti circa 60.000 spettatori, sono state sospese e rinviate tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto, le due regioni italiane con più casi di contagio. Tra i principali eventi sportivi rinviati ci sono Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari di Serie A, Milan-Fiorentina del campionato di calcio femminile e la partita di Serie B tra Pordenone e Chievo Verona.

