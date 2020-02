La Corea del Sud ha alzato l’allerta per il coronavirus al «livello più alto»

Finora in Corea del Sud sono morte cinque persone per il nuovo coronavirus, mentre più di 600 sono state contagiate. La Corea del Sud è il paese con il numero maggiore di casi confermati al di fuori della Cina, dove le persone contagiate sono più di 76mila.

Leggi anche : Le ultime notizie sul nuovo coronavirus in Italia

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha detto che il paese è in un «momento decisivo» e che i prossimi giorni saranno cruciali nel valutare quanto le misure di contenimento della diffusione del virus stiano funzionando.

La Corea del Sud ha alzato l’allerta per il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) al «livello più alto», a causa del continuo aumento del numero di persone contagiate. Domenica sono stati confermati 169 nuovi casi di contagio, 95 dei quali legali alla congregazione Shincheonji di Gesù, un culto cristiano che in Corea del Sud ha circa 200mila fedeli: il numero totale di casi collegati a questa congregazione è salito a 329.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.