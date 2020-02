A Catania sono stati emessi mandati d’arresto per quattro persone nell’ambito delle indagini sulla bancarotta di una grossa società di costruzioni

La società ha più di 1300 dipendenti e ha progettato e costruito diverse grandi opere in Italia, tra cui la darsena del porto di Catania e diversi tratti stradali, autostradali e ferroviari. Tra i quattro verso i quali sono stati emessi mandati d’arresto ci sono anche Mimmo Costanzo e Concetto Bosco, noti imprenditori catanesi; l’accusa nei loro confronti è di bancarotta fraudolenta per distrazione, un reato che avviene quando un imprenditore o un amministratore ha nascosto, dissipato o spostato i capitali della società a danno dei creditori.

La procura di Catania ha emesso mandati d’arresto per 4 persone e ha sequestrato beni per 94 milioni di euro nell’ambito delle indagini sulla bancarotta di Tecnis Spa, una grossa società di costruzioni che si occupa principalmente di grandi infrastrutture.

