La Russia ha deciso di vietare temporaneamente l’ingresso nel paese a tutte le persone con nazionalità cinese a partire da giovedì 20 febbraio, come misura di prevenzione contro la diffusione del nuovo coronavirus. Il divieto è valido a prescindere dallo scopo della visita, che sia per lavoro, per studio o per turismo.

