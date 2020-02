I risultati degli ottavi di finale di Champions League

Nella prima parte degli ottavi di finale di Champions League, il più importante torneo di calcio per club, l’Atletico Madrid ha battuto in casa i campioni uscenti del Liverpool, mentre il Borussia Dortmund ha vinto in casa contro il Paris Saint-Germain. Le partite di ritorno si giocheranno l’11 marzo. L’Atletico Madrid ha battuto il Liverpool per 1-0, grazie a un gol segnato da Saul Niguez. Il Borussia Dortmund ha battuto il Paris Saint-Germain, grazie ai due gol segnati dal giovane attaccante norvegese Erling Haaland (per i francesi ha segnato invece Neymar).

Fra le sedici squadre europee ancora in corsa nel torneo, tre sono italiane. L’Atalanta sarà la prima a giocare, domani sera a Milano contro il Valencia. La prossima settimana toccherà invece a Napoli e Juventus, rispettivamente contro Barcellona e Lione.