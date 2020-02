Negli Stati Uniti il Congresso ha approvato un disegno di legge per evitare che Donald Trump attacchi l’Iran senza il suo consenso

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge per impedire che il presidente possa ordinare un attacco all’Iran senza prima consultare il Congresso. Il disegno di legge, passato anche grazie ai voti di otto senatori Repubblicani, era già stata approvata alla Camera dei Rappresentanti a gennaio, dopo l’uccisione del generale iraniano Qassem Suleimani. Ora dovrà essere nuovamente approvato dalla Camera perché prima del voto in Senato gli sono state fatte alcune modifiche, ma ci si aspetta che il presidente Donald Trump blocchi la legge usando il veto presidenziale, come ha già detto che farà.

Il Congresso ha la possibilità di superare un veto presidenziale con una votazione alla Camera e una al Senato in cui ci siano almeno i due terzi dei voti a favore: per ottenerli al Senato, più di dieci altri senatori Repubblicani avrebbero dovuto sostenere il disegno di legge, e anche alla Camera, a gennaio, non si era raggiunta una maggioranza tanto grande.

Se venisse definitivamente approvato, il disegno di legge imporrebbe a Trump di chiedere il benestare del Congresso prima di intraprendere azioni militari contro l’Iran e potrebbe farlo solo se il parlamento americano decidesse di dichiarare guerra o permettere l’uso della forza militare per uno specifico obiettivo. Non sarebbe necessario consultare il Congresso solo nel caso di azioni militari necessarie a difendere gli Stati Uniti da un attacco imminente.