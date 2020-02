Oggi il Senato voterà sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per il caso della nave Gregoretti , e la notizia trova molto spazio sulle prime pagine dei giornali. Si parla però anche del nuovo coronavirus e del caso dello studente egiziano arrestato al suo ritorno in Egitto dall’Italia, dove studia . Ieri è stata presentata la nuova Ferrari da Formula 1, e se ne parla molto sui giornali sportivi ( qui ci sono le foto, se vi interessa ).

