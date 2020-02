La 92ª cerimonia degli Oscar è stata la meno vista di sempre

La 92ª cerimonia degli Oscar, che negli Stati Uniti è andata in onda su ABC nella notte italiana tra domenica e lunedì, è stata la meno vista di sempre: secondo la società Nielsen, che si occupa di calcolare gli spettatori negli Stati Uniti, è stata vista in diretta da 23,6 milioni di persone. Un anno fa era stata vista in diretta da 29,6 milioni di spettatori, il 20 per cento in più rispetto a quest’anno. Il film della serata – vincitore di quattro premi compreso quello per il miglior film – è stato Parasite e, così come nel 2019, la cerimonia non ha avuto un presentatore.

Nonostante il record negativo, la cerimonia di premiazione degli Oscar ha avuto comunque circa cinque milioni di spettatori in più rispetto ad altri importanti premi, come i Grammy e i Golden Globe. Ma solo cinque anni fa gli Oscar erano arrivati a quasi 40 milioni di spettatori: 18 milioni in più rispetto ai Golden Globe e 13 milioni in più rispetto ai Grammy. Vent’anni fa la cerimonia aveva avuto 46 milioni di spettatori: il doppio rispetto a quest’anno.