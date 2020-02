È morta la fumettista francese Claire Bretécher, aveva 79 anni

Il 10 febbraio è morta all’età di 79 anni la fumettista francese Claire Bretécher. A renderlo noto è stata la sua casa editrice, Dargaud. Bretécher, che nacque a Nantes il 7 aprile del 1940, divenne famosa con la serie I Frustrati (Les Frustrés in francese), pubblicata in Francia sul settimanale Nouvel Observateur e poi con la serie di strisce di Agrippina (Agrippine in francese), iniziata nel 1987 e pubblicata anche in Italia dalla rivista Linus. Nel 1983 vinse il Grand Prix de la ville d’Angoulême in occasione del decimo anniversario del Festival d’Angoulême, una delle più importanti manifestazioni dedicate al fumetto al mondo.