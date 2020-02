Ci sono stati due blackout elettrici in Alto Adige

Martedì mattina ci sono stati due blackout elettrici che hanno riguardato vaste zone dell’Alto Adige. Una prima interruzione di corrente, scrive L’Adige , è avvenuta dalle 10.55 alle 11.10; circa e cinque minuti dopo c’è stata una seconda interruzione, stavolta di soli 5 minuti. Le interruzioni hanno riguardato quasi tutti i comuni della provincia di Bolzano. Luis Amort, di Edyna, gestore che si occupa della fornitura dell’energia elettrica in Alto Adige, ha detto a Rai Alto Adige che la causa sarebbe legata a un guasto alla linea del distributore di elettricità statale Terna.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.