Le foto del Governors Ball

La prima tappa di vincitori e ospiti dopo la premiazione degli Oscar è il Governors Ball, la festa che prende il nome dalla sala da ballo poco distante dal Dolby Theatre di Los Angeles, dove si svolge la cerimonia. Il Governors Ball anche l’occasione in cui le statuette dei vincitori degli Oscar sono state personalizzate con una targhetta con i nomi dei vincitori dei premi, e per questo motivo si possono vedere mentre le ritirano orgogliosi, commossi e increduli.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.