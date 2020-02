Annegret Kramp-Karrenbauer, leader della CDU e considerata l’erede di Angela Markel, non si candiderà alle elezioni federali del prossimo anno

Nell’annunciare le sue dimissioni, Kramp-Karrenbauer ha citato l’esistenza di posizioni poco chiare di certi membri del partito nei confronti di Afd e di Die Linke, partito di sinistra. Da tempo comunque c’erano diversi dubbi sulla leadership di Kramp-Karrenbauer, che non era sembrata in grado di imporre il proprio controllo su un partito sempre più diviso.

Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dell’Unione cristiano-democratica (CDU) dal dicembre 2018 e considerata l’erede della cancelliera tedesca Angela Merkel , ha annunciato lunedì che non si candiderà alle elezioni federali del prossimo anno, e secondo la stampa tedesca presto formalizzerà anche le sue dimissioni da capo del partito.

