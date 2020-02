Festival di Sanremo, i dati Auditel sugli spettatori della finale di sabato

La serata finale del Festival di Sanremo, andata in onda sabato sera, è stata vista da una media di 11.476.000 spettatori con il 60,6 per cento di share, in percentuale il miglior risultato dal 2002. Nella prima parte della serata, quella fino a mezzanotte, è stata vista secondo le rilevazioni Auditel – che sono proiezioni –da 13.638.000 spettatori con il 56,8 per cento di share. La seconda, quella da mezzanotte alla fine, è stata vista da 8.969.000 spettatori con il 68,8 per cento di share.

In percentuale, il risultato è migliore della scorsa edizione, ma in numeri assoluti no: la media era stata di 12.125.000 spettatori con il 58,3 per cento di share. Quest’anno ci sono state molte polemiche per la durata del Festival, che ieri sera ha annunciato il vincitore – Diodato – alle due e mezza, un’ora dopo rispetto all’anno scorso. Quella di allungare i tempi è notoriamente una tecnica del Festival per alzare la media dello share, che con l’inoltrarsi della notte diventa sempre maggiore perché molti di quelli che guardano altri programmi vanno a dormire. Uno share più alto vuole dire generalmente ricavi pubblicitari maggiori.

Ma quest’anno la durata è stata giudicata eccessiva da tantissimi, soprattutto perché tra la chiusura del televoto e l’annuncio di Diodato è passata un’ora, riempita con ospiti e sketch giudicati da molti inutili e poco coerenti.