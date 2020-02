Sabato la cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto dimettere Christian Hirte, uno dei ministri del suo governo, quello responsabile per i Lander dell’Est, perché si era congratulato con Thomas Kemmerich per la sua elezione a governatore della Turingia. Kemmerich – che poi si è dimesso – era stato eletto grazie ai voti del partito di estrema destra AFD, spesso accusato di razzismo e di vicinanza con gruppi neonazisti.

In Germania, a differenza di altri paesi europei tra cui l’Italia, le forze politiche di centro e centrodestra, tra cui la CDU di Merkel e Hirte e il partito liberale FDP di Kemmerich, hanno sempre rifiutato qualsiasi collaborazione con l’estrema destra.

Hirte si era congratulato con Kemmerich su Twitter scrivendo: «La tua elezione come candidato centrista ha dimostrato ancora una volta che l’alleanza tra la sinistra e i Verdi in Turingia è stata fatta cadere in modo definitivo». Il tweet era stato criticato da moltissime persone, tra cui il deputato dei Verdi Sven Kindler, che aveva risposto a Hirte scrivendo: «Fare un accordo con nazisti e congratularsene, che vergogna».