Sanremo, i dati Auditel sugli ascolti della quarta serata

La quarta serata del Festival di Sanremo, andata in onda venerdì sera, è stata vista da 12.674.000 spettatori, per uno share del 52,32%, nella prima parte, quella fino a mezzanotte; la seconda parte, quella andata avanti fino alle due, è stata vista da 5.819.000 spettatori, per uno share del 55,89%. La prima parte dello spettacolo, tra le 20.45 e le 21.30, è stata invece vista da 11.411.000 spettatori, per uno share del 41,53%.

L’anno scorso, la serata di venerdì del Festival era stata vista da 9 milioni 552 mila telespettatori, con uno share del 46,1 per cento. Più nel dettaglio, la prima parte della serata aveva avuto 11 milioni 170mila spettatori, pari al 45,5 per cento di share; la seconda aveva avuto 6 milioni 215mila spettatori, pari al 48,6 per cento di share.

La prima serata di Sanremo 2020 era stata vista da 10.058.000 spettatori, con uno share del 52,2 per cento; la seconda da 9 milioni e 693mila spettatori con uno share del 53,3 per cento; la terza da 13 milioni e 533mila spettatori spettatori pari al 53,6 per cento di share.