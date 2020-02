L’economista Emanuele Felice è il nuovo responsabile del dipartimento economico del PD

L’economista Emanuele Felice è stato scelto dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti come nuovo responsabile del dipartimento economico del partito. Felice ha 43 anni e dall’anno scorso è professore ordinario di Politica economica presso l’Università di Chieti-Pescara; in passato ha insegnato all’Università di Bologna e di Siena, e in Spagna. Dal 2017 è anche stato editorialista di Repubblica: col suo nuovo incarico smetterà di scrivere per il quotidiano.

[1] Ieri sono stato nominato da Zingaretti responsabile economico del PD. E' una grande responsabilità, per me anche una sfida nuova (non faccio più politica attiva praticamente dai tempi del liceo, e poi questa è un'altra cosa). Sono contento e anche un po' timoroso, emozionato. pic.twitter.com/WA1iAA89Ua — Emanuele Felice (@emanuelefelice2) February 8, 2020