In Antartide sono stati raggiunti i 18,3°C, la temperatura più alta mai registrata nel continente

In questo periodo dell’anno in Antartide è estate.

Negli ultimi cinquant’anni secondo i dati dell’OMM le temperature medie dell’Antartide sono cresciute di almeno 3 °C e l’87 per cento dei ghiacciai vicino alla costa occidentale si sono rimpiccioliti, in particolare negli ultimi 12 anni.

Giovedì nella base di ricerca argentina Esperanza, nella penisola Antartica, è stata registrata una temperatura di 18,3 °C, la più alta mai misurata in Antartide. Il dato è stato verificato e confermato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), un’agenzia delle Nazioni Unite. La penisola Antartica, la parte più settentrionale dell’Antartide, è una delle zone della Terra dove le temperature stanno crescendo di più a causa del riscaldamento globale. Il precedente record di temperatura risale al marzo 2015, quando furono registrati 17,5 °C.

