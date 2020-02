Chi è Dua Lipa, ospite del Festival di Sanremo

Dua Lipa, cantante inglese di 24 anni, è una degli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo, quella di venerdì: sarà l’ospite internazionale più famoso di questa edizione, e a differenza di altri cantanti stranieri passati negli ultimi anni sul palco dell’Ariston lo è davvero.

Per farvi un’idea, la canzone più famosa di Dua Lipa, “New Rules”, ha oltre un miliardo di streaming su Spotify, una cosa di cui possono vantarsi poche decine di canzoni (è al quindicesimo posto della classifica generale).

La prima cosa da sapere su Dua Lipa è che si chiama davvero così, non è un nome d’arte: è nata a Londra da genitori di origine kosovara che lasciarono l’Ex Jugoslavia negli anni Novanta. Tornò con loro a Pristina, la capitale del Kosovo, quando aveva 11 anni, e proseguì lì i suoi studi andando poi a Londra qualche anno dopo.

Voleva fare la cantante, e per guadagnare abbastanza soldi per iniziare la sua carriera cominciò facendo la modella e la barista. Ottenne il suo primo contratto nel 2013, e negli anni successivi fece uscire i suoi primi singoli che iniziarono a girare e a farsi notare, e che la portarono ad essere tra i candidati al prestigioso premio BBC Sound of, seppure in una fase preliminare del concorso.

Nel 2016 uscì la sua prima canzone di successo internazionale, “Hotter than Hell”, che sarebbe poi stata inclusa nel suo primo disco, Dua Lipa, uscito nel 2017: ma più che altro, quel disco conteneva “New Rules”, che rese in breve tempo Dua Lipa una delle popstar più ascoltate del mondo.

Riuscì anche a piacere alla critica, e parecchio, e cominciò così la fase della sua carriera in cui si trova ancora oggi: quella in cui sforna singoli su singoli da centinaia di milioni di streaming, compare nei principali talk show americani, vince premi, si esibisce ai festival di musica importanti e influenti, canta prima delle finali di Champions League, e collabora con cantanti e musicisti famosissimi e molto diversi da loro, da Calvin Harris ad Andrea Bocelli.

Nel 2019, Dua Lipa ha vinto il premio Grammy come migliore artista esordiente, insieme a quello per la migliore canzone dance per “Electricity”. Il suo secondo disco, Future Nostalgia, uscirà ad aprile, ma intanto lo hanno già anticipato un paio di singoli, tra cui “Don’t Start Now”.