Chi è Lewis Capaldi, ospite a Sanremo

Lewis Capaldi è un cantante scozzese di 23 anni che stasera sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo. Gli altri ospiti del festival saranno Mika e i soliti Fiorello e Tiziano Ferro, che parteciperanno a tutte le serate. Ascoltando e guardando Capaldi stasera potrebbe venirvi in mente Ed Sheeran, a cui in effetti somiglia un po’, sia fisicamente che per la musica.

Come avrete capito dal cognome, Capaldi ha origini italiane per parte di padre. Ha iniziato molto presto a suonare e a cantare, esibendosi nei pub già a 12 anni. La sua carriera musicale da professionista è iniziata nel 2017, con la pubblicazione dell’EP Bloom EP. Il suo singolo più famoso è “Someone You Loved”, una ballata che è stata peraltro prima nella classifica Hot 100 di Billboard e che lo ha fatto diventare il primo cantante scozzese a raggiungere questo traguardo dopo quasi quarant’anni. Il suo primo e finora unico disco è uscito nel 2019 e si intitola Divinely Uninspired to a Hellish Extent. Capaldi è parente del regista e attore Peter Capaldi, famoso per aver interpretato il Doctor Who nella serie omonima tra il 2014 e il 2017, e che compare anche nel video di “Someone You Loved”.