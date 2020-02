Ora Consumismi è anche una newsletter

Dal 2017 il Post ha una sezione che si chiama Consumismi ed è dedicata alle cose che compriamo: proviamo prodotti, li confrontiamo con altri per cercare di capire quali siano i più convenienti e ci facciamo venire un sacco di idee per fare i regali e aiutare che è a corto di ispirazione (siamo molto forti sul Natale, ma non scherziamo nemmeno sul resto). E poi segnaliamo sconti interessanti e cerchiamo di raccontare e spiegare cosa succede nel mondo dello shopping su internet.

Da questa settimana Consumismi è anche una newsletter, settimanale e gratuita, che arriverà ogni mercoledì, dopo pranzo. Dentro ci saranno aggiornamenti su tutti gli articoli della sezione Consumismi, racconti su quello che succede in redazione intorno a quegli articoli, consigli su altre cose interessanti da leggere e anticipazioni di cose su cui stiamo lavorando. In tantissimi si erano già abbonati alla newsletter di Natale di Consumismi e molti di loro ci hanno chiesto di andare avanti: tutti gli altri, per iscrivervi, possono partite da qui. A mercoledì!