Martedì 4 febbraio riaprirà in uscita la stazione Barberini della metro di Roma, chiusa dal marzo del 2019

ATAC, l’azienda municipalizzata che gestisce il sistema dei trasporti a Roma, ha comunicato che martedì 4 febbraio riaprirà la stazione Berberini della metro A, nell’omonima piazza nel centro della città, chiusa dal 21 marzo del 2019. «Le autorità competenti, a valle dell’esito positivo dei collaudi previsti alle scale mobili della stazione metro A di Barberini, hanno autorizzato la riattivazione dell’ultimo impianto», si legge nella nota dell’ATAC. La stazione riaprirà inizialmente solo in uscita, a partire dalle ore 5.30, mentre è ancora interdetto il flusso dei passeggeri in entrata: in alternativa si potranno usare le vicine stazioni di Repubblica o Spagna.

La stazione era stata chiusa a causa del malfunzionamento di una scala mobile, che si era bloccata improvvisamente: alcuni gradini si erano accartocciati, ma non c’erano stati feriti. Un mese prima, il 22 febbraio, c’era stato un incidente simile nella stazione Policlinico della linea B, e un altro il 23 ottobre 2018, alla stazione Repubblica in cui erano rimaste ferite oltre 20 persone. La stazione Barberini avrebbe dovuto riaprire già la settimana scorsa, ma la nuova scala mobile non aveva superato il collaudo dell’Ustif, l’ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture, incaricato di verificarne la sicurezza.

