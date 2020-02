La Somalia ha dichiarato lo stato di emergenza per la grande invasione di locuste da cui è stata colpita nelle ultime settimane. Il ministero dell’Agricoltura del paese ha detto che gli insetti stanno devastando la vegetazione e rappresentano un grave problema. L’invasione di locuste, la più intensa degli ultimi decenni, ha colpito anche altri paesi dell’area, soprattutto il Kenya, ma la Somalia è il primo paese a dichiarare lo stato di emergenza.

Si pensa che le locuste siano arrivate nel Corno d’Africa dallo Yemen e che si siano riprodotte più del solito in conseguenza delle intense piogge di fine 2019. Le locuste, scrive BBC, possono spostarsi per oltre 150 chilometri ogni giorni, e ogni insetto adulto mangia ogni giorno una quantità di cibo pari al suo intero peso.

La FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ha spiegato che uno sciame di medie dimensioni può danneggiare una quantità di raccolto che potrebbe sfamare 2.500 persone per un anno. Secondo la FAO sarebbe necessario spargere pesticidi sui campi con gli aerei ma è una misura impraticabile a causa dei conflitti in corso e dell’instabilità in gran parte del paese.