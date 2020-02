Djoković-Thiem, finale maschile degli Australian Open, in TV e streaming

I tennisti Novak Djoković e Dominic Thiem giocheranno questa mattina a partire dalle 9.30 la finale maschile degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2020. Nella prima delle due semifinali disputate a Melbourne, Djoković ha battuto Roger Federer in tre set. Questa mattina, il serbo al secondo posto del ranking mondiale potrà quindi difendere il titolo dell’anno scorso contro l’austriaco Thiem, che venerdì ha battuto in quattro set il tedesco Alexander Zverev nella seconda semifinale. Per Thiem sarà la terza finale in carriera in un torneo del Grande Slam.

Dove vedere la finale degli Australian Open

La finale di Melbourne tra Novak Djoković e Dominic Thiem sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dai canali Eurosport, trasmessi tramite la piattaforma online Eurosport Player o compresi nelle offerte Dazn e Sky. Dazn è accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili.

