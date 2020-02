Galles-Italia del Sei Nazioni di rugby in diretta TV

Galles-Italia è la prima partita del torneo Sei Nazioni 2020. Si gioca oggi pomeriggio alle 15.15 al Millennium Stadium di Cardiff, in Galles, e sarà trasmessa in diretta su DMAX. L’Italia non vince una partita nel torneo dal 28 febbraio 2015 e una partita in casa, allo Stadio Olimpico di Roma, dal 16 marzo 2013. Nella partita inaugurale della sua ventesima partecipazione, affronterà il Galles che l’anno scorso vinse a mani basse il torneo facendo peraltro il Grande Slam vincendo tutte le partite disputate.

Dove vedere Galles-Italia

Tutte le partite del Sei Nazioni maschile verranno trasmesse in esclusiva da Discovery Italia su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, o in streaming tramite la piattaforma online Dplay, raggiungibile da qui. Le partite saranno commentate da Antonio Raimondi e Vittorio Munari, precedute e anticipate dal programma di approfondimento condotto da Daniele Piervincenzi con Paul Griffen. Il torneo femminile verrà trasmesso invece sui canali Eurosport.

Le formazioni di Galles-Italia

Galles 15 Halfpenny, 14 McNicholl, 13 North, 12 Parkes, 11 Adams, 10 Biggar 9 Williams, 8 Faletau, 7 Tipuric, 6 Wainwright, 5 Jones, 4 Ball, 3 Lewis, 2 Owens, 1 Jones

Italia 15 Minozzi, 14 Sarto, 13 Morisi, 12 Canna, 11 Bellini, 10 Allan, 9 Braley, 8 Steyn, 7 Negri, 6 Polledri, 5 Cannone, 4 Zanni, 3 Zilocchi, 2 Bigi, 1 Lovotti