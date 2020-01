I Mondiali indoor di atletica, che avrebbero dovuto tenersi a marzo in Cina, sono stati rimandati al 2021 per via del coronavirus

I Mondiali indoor di atletica, che avrebbero dovuto tenersi dal 13 al 15 marzo a Nanjing, in Cina, sono stati rimandati al 2021 per via della diffusione del coronavirus (2019-nCoV). Lo ha annunciato oggi World Athletics, l’organo di governo mondiale dell’atletica, precedentemente noto come IAAF. World Athletics ha detto di aver considerato la possibilità di spostare i Mondiali in un’altra città, ma di aver deciso di rimandarli per il rischio che i contagi da coronavirus creassero comunque problemi. I Mondiali del 2021 dovrebbero tenersi sempre a Nanjing.