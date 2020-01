Inter-Fiorentina di Coppa Italia in TV e in streaming

Inter-Fiorentina è l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia. Si gioca questa sera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi oltre 50.000 spettatori. Passata la metà della stagione, l’Inter è ancora in corsa in tre diverse competizioni e stasera proverà a passare il turno in Coppa Italia. Il suo nuovo acquisto, Christian Eriksen, è tra i convocati ma partirà dalla panchina e non è detto che esordisca, essendo arrivato appena due giorni fa. La Fiorentina invece si sta riprendendo con il suo nuovo allenatore, Giuseppe Iachini, e punta alla qualificazione. Dovrà però fare a meno del centrocampista Gaetano Castrovilli, fra le rivelazioni della stagione, che nell’ultima partita di campionato ha avuto un malore. La vincente si qualificherà alle semifinali, che disputerà fra andata e ritorno contro il Napoli.

Dove vedere Inter-Fiorentina

Come tutte le partite dei turni finali di Coppa Italia, Inter-Fiorentina verrà trasmessa in diretta dalla Rai su Rai 1 e in streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, UEFA Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Borja Valero, Barella, Young; Sanchez, Martinez

Fiorentina (3-5-2) Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Eysseric, Dalbert; Cutrone, Chiesa