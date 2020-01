Il Milan ha battuto 4 a 2 il Torino e si è qualificato alle semifinali di Coppa Italia

Il Milan ha battuto 4 a 2 il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e si è qualificato alle semifinali del torneo, dove giocherà contro la Juventus. Il Milan è andato in vantaggio nel primo tempo con Bonaventura, ma il Torino ha pareggiato e raddoppiato con due gol di Bremer. Il Milan è riuscito poi a pareggiare con Calhanoglu, portando la partita ai supplementari, dove ha poi segnato altri due gol, uno dii Calhanoglu e uno di Ibrahimovic. La semifinale di andata tra Milan e Juventus è prevista per il 12 febbraio, come anche l’altra semifinale dove il Napoli già qualificato giocherà contro la vincente di Inter-Fiorentina, in programma domani sera alle 20.45.