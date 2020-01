I 31 convocati della Nazionale di rugby per il torneo Sei Nazioni

La Nazionale maschile di rugby allenata da Franco Smith ha ufficializzato la lista dei 31 giocatori convocati per il raduno di Verona in vista dell’esordio nel torneo Sei Nazioni, sabato pomeriggio a Cardiff contro il Galles. Dalla lista dei preconvocati sono stati esclusi per il momento Johan Meyer, Michelangelo Biondelli, Antonio Rizzi, Giovanni Pettinelli e Tommaso Boni. Manca anche Sergio Parisse, che giocherà soltanto l’ultima partita a Roma contro l’Inghilterra, l’ultima della sua lunga carriera internazionale. Il nuovo capitano è il tallonatore delle Zebre Luca Bigi, ventottenne con 24 presenze in Nazionale maggiore. Gli esordienti sono due: Danilo Fischetti e Niccolò Cannone.

Piloni

Pietro Ceccarelli (Edimburgo)

Danilo Fischetti (Zebre Parma)

Andrea Lovotti (Zebre Parma)

Marco Riccioni (Benetton Treviso)

Giosuè Zilocchi (Zebre Parma)

Tallonatori

Luca Bigi (Zebre Parma)

Oliviero Fabiani (Zebre Parma)

Federico Zani (Benetton Treviso)

Seconde Linee

Dean Bubb (Benetton Treviso)

Niccolò Cannone (Petrarca Padova)

Federico Ruzza (Benetton Treviso)

Alessandro Zanni (Benetton Treviso)

Flanker

Marco Lazzaroni (Benetton Treviso)

Giovanni Licata (Zebre Parma)

Sebastian Negri (Benetton)

Jake Polledri (Gloucester)

Abraham Steyn (Benetton Treviso)

Mediani di mischia

Callum Braley (Gloucester)

Guglielmo Palazzani (Zebre Parma)

Marcello Violi (Zebre Parma)

Mediani di Apertura

Tommaso Allan (Benetton Treviso)

Carlo Canna (Zebre Parma)

Centri/Ali/Estremi

Mattia Bellini (Zebre Parma)

Tommaso Benvenuti (Benetton)

Giulio Bisegni (Zebre Parma)

Jayden Hayward (Benetton)

Matteo Minozzi (London Wasps)

Luca Morisi (Benetton Treviso)

Edoardo Padovani (Zebre Parma)

Leonardo Sarto (Benetton Treviso)

Alberto Sgarbi (Benetton Treviso)