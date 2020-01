È morto il cantante fiorentino Narciso Parigi, aveva 92 anni

È morto il cantante Narciso Parigi, aveva 92 anni: a Firenze era molto amato e conosciuto.

Nato nel 1927, negli anni ’40 cominciò a lavorare come cantante radiofonico, prima a Radio Firenze poi lavorando con le orchestre della Rai. Tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta ebbe molto successo, anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti. Nel 1955 partecipò al Festival di Sanremo in coppia con Claudio Villa, con la canzone Incantatella. Fu anche attore, a partire dal film Terra Straniera (di Sergio Corbucci, del 1952), di cui cantò la canzone con lo stesso titolo.

Grande tifoso della Fiorentina, ne fu anche dirigente e ne riarrangiò l’inno – Canzone viola, quella che fa «Oh Fiorentina!» – due volte: la prima volta negli anni ’50, la seconda negli anni ’60. La seconda è quella che viene suonata e cantata ogni volta che la Fiorentina gioca in casa.