La Grecia ha una nuova presidente della Repubblica, e per la prima volta è una donna

… 1990: Karamanlis (ND-EPP): 153 1995: Stephanopoulos (DIANA-ECR): 181 2000: Stephanopoulos: 269 2005: Papoulias (PASOK-S&D): 279 2010: Papoulias: 266 2015: Pavlopoulos (ND): 233 2020: Sakellaropoulou (*): 261

Sakellaropoulou è stata eletta grazie ai voti del partito di governo Nuova Democrazia, di centrodestra, ma anche del partito di centro-sinistra KINAL e di Syriza, il partito dell’ex primo ministro Alexis Tsipras. Entrerà in carica il 13 marzo e il suo mandato durerà fino al 2025. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha detto, a proposito della nomina di Sakellaropoulou, che il paese «non deve nascondersi» e deve invece rendersi conto del fatto che «la società greca è ancora segnata da una discriminazione nei confronti delle donne»: la nomina di una presidente della Repubblica è «un cambiamento, partire dall’alto».

Katerina Sakellaropoulou è la nuova presidente della Repubblica greca, eletta dal parlamento con 261 voti su 300: è la prima presidente donna nella storia paese. Sakellaropoulou – ex giudice e presidente del Consiglio di Stato (anche in quest’ultimo caso prima donna a ricoprire l’incarico) – ha 63 anni e prende il posto che dal 2015 era stato di Prokopis Paulopoulos .

