Il rapper Salmo ha annullato la sua partecipazione al Festival di Sanremo

Il rapper Salmo – uno dei più famosi e di successo rapper italiani – ha detto che non parteciperà al Festival di Sanremo in qualità di ospite della prima serata, come era stato annunciato ufficialmente da Amadeus – conduttore e direttore artistico – lo scorso 31 dicembre.

«Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo, per avermi invitato come “super ospite” della prima serata, perché non sarò presente al Festival di Sanremo», ha detto Salmo su Instagram. «Non me la sento, mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore. Vorrei dirvi che tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro. Se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro».

La presenza di Salmo al Festival era stata presentata come certa. Non è chiaro se il disagio di cui parla Salmo abbia qualcosa a che fare con le recenti e contestate frasi sessiste di Amadeus sulle donne che parteciperanno al Festival.