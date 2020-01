Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante a Sestriere

Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante della Coppa del Mondo femminile di sci a Sestriere, arrivando alla pari con la slovacca Petra Vlhova in 2 minuti 21 secondi e 15 centesimi di secondo. Al terzo posto, con un distacco di un solo centesimo di secondo, è arrivata la statunitense Mikaela Shiffrin. Per Brignone, che ha 29 anni, è il terzo successo della stagione e il tredicesimo in carriera.

Tra le prime dieci in classifica sono arrivate altre due italiane: Sofia Goggia al nono posto in 2:22.80 e Marta Bassino al decimo in 2:22.89.